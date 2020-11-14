شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات صلح بين تامر حسنى وبسمة بوسيل لإنهاء خلافاتهما الزوجية والان مع تفاصيل الخبر
وعلم الخليج 365 أن صور مفبركة للنجم تامر حسنى وراء غضب زوجته بسمة بوسيل، وبدء الخلاف الحالى القائم، الذى يسعى عدد كبير من أصدقاء الزوجين لإنهائه الآن، حيث يتواجد أصدقاء مشتركون بين تامر وبسمة فى منزل كلاهما، لإنهاء الاختلاف القائم بين الزوجين، والأمور الآن فى طريقها للحل.
وكان النجم تامر حسنى قد نشر عبر خاصية الاستورى على حسابه من خلال إنستجرام صورة معلقا عليها بكتابة: "قولني كلام تحتل المركز الـ27 على مستوى العالم".
وعلى مدار الفترة الماضية تصدرت أغاني ألبوم "خليك فولاذى" قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب من خلال 3 أغانى جاءت بأول 3 مراكز، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل استمر بعدها النجم تامر حسني متصدرًا بـ5 أغاني دفعة واحدة إحدى المنصات الشهيرة، وجاء الترتيب كالآتي في المركز الأول: "قولني كلام، ثم بألف سلامة، كرهتنى في الحب، فجأة افترقنا، مبطلناش إحساس".
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