محاولات صلح بين تامر حسنى وبسمة بوسيل لإنهاء خلافاتهما الزوجية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الساعات القليلة الماضية انتشرت العديد من الأقاويل حول انفصال النجم تامر حسنى عن زوجته بسمة بوسيل، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، حيث إن الأمر لم يزيد عن اختلاف فى وجهات النظر بين الزوجين، وهذا ما يحدث كثيرا فى الوسط الفنى بسبب الغيرة القاتلة لبعض زوجات الفنانين.

وعلم الخليج 365 أن صور مفبركة للنجم تامر حسنى وراء غضب زوجته بسمة بوسيل، وبدء الخلاف الحالى القائم، الذى يسعى عدد كبير من أصدقاء الزوجين لإنهائه الآن، حيث يتواجد أصدقاء مشتركون بين تامر وبسمة فى منزل كلاهما، لإنهاء الاختلاف القائم بين الزوجين، والأمور الآن فى طريقها للحل.

وكان النجم تامر حسنى قد نشر عبر خاصية الاستورى على حسابه من خلال إنستجرام صورة معلقا عليها بكتابة: "قولني كلام تحتل المركز الـ27 على مستوى العالم".