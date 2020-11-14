شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: أحمد حلمى مش بيعرف يعمل أكل غير سد الحنك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة منى زكى، على فيديو نشره زوجها أحمد حلمى، أثناء تحضيره الـ"كيك"، قائلة: "أنا كل لما أسيب البيت ببقى قلقانة جدا وبيعمل كمية أهدار للدقيق والموارد فى البيت مش طبيعية، مضيفة خلال استضافتها بصحبة الفنان محمد فراج فى برنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على CBC: "أحمد حلمى مش بيعرف يعمل أى أكل ولا حتى بيضة مسلوقة غير سد الحنك بس ومامتى اللى علمتهوله". وقال الفنان محمد فراج: "لما مكتب شريف عرفة كلمونى أنه عاوزنى فى فيلم "الممر" فضلت 3 أيام مش عارف أنام كويس ومانمتش 3 أيام كمان بعد ما قابلته، وأنا كنت طماع حبيت أغتنم الفرصة كلها، لأن كل عناصر العمل جميلة جدا وناس عظيمة، وكنت خايف وقتها ولكن مش بحب أظهر الخوف ده وأركز فى شغلى، ودى كانت أول مرة أمثل باللهجة الصعيدية". وأضافت فراج: "أصولى صعيدية ولكن عمرى ما مثلت بالصعيدى فلم يكن من الصعب بالنسبة لى، كمان الفيلم كان في حاجة حلوة وهو أن في خمس لهجات لكل شخص".



















فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامى منى الشاذلى، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.