بسمة بوسيل تعلن طلاقها من تامر حسني وتتراجع بعد دقائق.. أعرف القصة

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل اليوم الجمعة طلاقها من الفنان تامر حسني، وذلك من خلال منشور نشرته عبر خاصية أستوري على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

حيث كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق".

وتابعت بسمة بوسيل: "لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".

بسمة بوسيل تعلن طلاقها من تامر حسني

ولم يمر دقائق على منشور بسمة وفوجئ الجميع بحذفها له.

يذكر أن الفنان تامر حسني تزوج من الفنانة بسمة بوسيل في عام 2012 بعد قصة حب، وأثمر هذا الزواج عن إنجابهم ثلاثة أطفال، هم تاليا وأمايا واَدم.