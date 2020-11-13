بعد غياب 4 أعوام ليلى علوي تقدم "ماما حامل" في السينما

رنا صلاح الدين - تستعد الفنانة ليلى علوي للعودة إلى السينما من جديد، بعد غياب استمر 4 أعوام، وذلك من خلال فيلم "ماما حامل"، الذي تعاقدت على القيام ببطولته في خلال الأيام الماضية.

العمل يحمل أسم مبدئي له وهو "ماما حامل"، ومن المقرر أن يتم تغييره قبل عرضه في السينمات، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كامل، وتعاقد مؤخرا الفنان بيومي فؤاد للمشاركة في بطولته، حيث تقوم حاليا الجهة المنتجة له بإتمام باقي تعاقداتها مع الفنانين المشاركين في بطولته، حتى يتم البدء في تصويره، حيث مقرر ذلك أن يكون في خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد، الذي يحمل عنوان "التاريخ السري لكوثر"، حيث انتهت من تصويره منذ فترة، ويشاركها بطولته كلا من الفنانين، زينة، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

يذكر أن أخر مشاركة الفنانة ليلى علوي في السينما كانت من خلال فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي شاركها بطولته الفنان باسم سمرة، ومن إخراج يسري نصر الله، وعرض في عام 2016 الماضي.