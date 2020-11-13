هند صبري في صربيا والسبب أحمد عز.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - تتواجد الفنانة هند صبري في دولة صربيا خلال هذه الأيام، وذلك لتصوير مشاهد مسلسلها الجديد "هجمة مرتدة"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، ومقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل لعام 2021.

ومن المقرر ان تتواجد هند في صربيا لمدة أسبوع أخر، حيث أنها تصور بشكل يومي لمدة ١٥ ساعة، وذلك لرغبة مخرج العمل في الإنتهاء من تصوير المشاهد هناك في خلال الأسبوع المقبل.

وتعود هند وتبدأ في استكمال تصوير مشاهدها في المسلسل داخل الديكورات الرئيسية له، بداية من الأسبوع بعد المقبل، حيث يرغبون في الإنتهاء من تصويره مبكرا قبل شهر رمضان، خاصة وأن العمل كان فريقه انتهى من تصوير عدد من مشاهده قبل موسم رمضان الماضي، ولكن بهما تم تأجيل عرضه بسبب أزمة كورونا، حرص فريق عمله على استكماله فور عودة الأمور لطبيعتها، وهو ما جعلهم يوشكون على الانتهاء من تصويره بالكامل.

"هجمة مرتدة" يشارك في بطولته إلى جوار أحمد عز وهند صبري كلا من الفنانين، هشام سليم، وماجدة زكى، ونضال الشافعى، وندى موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور، وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرين، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، وهو يتناول قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية.

يذكر أن أخر مشاركة للفنانة هند صبري في الدراما كانت من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي عرض في المارثون الرمضاني لعام 2017، وشاركها بطولته الفنان ظافر العابدين.