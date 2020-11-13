متابعة بتجــــــــــرد: أحدث مشهد وفاة والد الفنانة مي عز الدين، في مسلسل “خيط حرير”، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

واجتاح مشهد مدته ثلاث دقائق للفنانة مي عز الدين، مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب بضجة واسعة.

وتفاعل رواد وسائل التواصل المشهد وتم تداوله بشكر واسع مع أغنية “ناقصني أمان” التي تم تقديمها مع المشاهد المؤثرة. الأغنية من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وقامت بغنائها المطربة الشابة نورهان المرشدي. يذاع المسلسل عبر شبكة قنوات “أون”، وهو من بطولة مي عز الدين، ومحمود عبد المغني وسوسن بدر ونيقولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

كانت هذه تفاصيل خبر بمشهد مدته 3 دقائق.. مي عز الدين تثير ضجّة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.