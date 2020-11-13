يوتيوب يتخلى عن تقليد سنوى عمره 10 أعوام

متابعة بتجـــــــــــرد: قرر تطبيق الفيديوهات الشهير “يوتيوب” التخلي عن تقليد سنوي لأول مرة منذ طرحه في عام 2010، وهو فيديو “حصاد العام” الذي يطرحه في نهاية العام، وينتظره مستخدموه بفارغ الصبر.

وأعلن “يوتيوب” في بيان رسمي عدم طرحه لفيديو “مراجعة عام 2020″، والذي يضم مقتطفات لأبرز الفيديوهات والمقاطع المصورة التي حازت على أعلى المشاهدات عبر منصته.

وبرر “يوتيوب” عدم طرحه للفيديو السنوي بأن “2020 كان عاما مختلفا، وليس من الصواب الاستمرار كما لو أن الأمر لم يكن كذلك، نحن نأخذ استراحة من مراجعة هذا العام”.

وفي البيان أكد “يوتيوب” شكره مستخدميه من منشئي المحتوى على الترفيه عن المشاهدين ومساعدتهم على مواجهة هذا العام الذي شهد جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وذكر موقع “إنغادجيت” تعقيبا على قرار “يوتيوب”: “على الرغم من أن “فيديو المراجعة” يبرز الجوانب الإيجابية للمنصة، إلا أن التخلي عن النسخة الخاصة بـ2020 قد لا تكون فكرة سيئة، فمن الذي يريد أن يتذكر هذا العام على أي حال”.