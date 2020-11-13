مفاجأة في "الحمل السفاح" لعائشة عطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار إعلان عائشة عطية عن حملها خارج إطار الزواج ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مفاجآت جديدة ظهرت بهذا الشأن.

وذكرت مصادر مقربة من الممثلة التونسية أن منشورها بشأن حملها "كاذب" ويأتي ضمن حملة لدعم الأمهات العازبات، وفق ما ذكر موقع "إي تي بالعربي".



وأشارت المصادر إلى تصوير دعاية هذه المبادرة الاجتماعية يومي السبت والأحد في تونس.





وقالت أميمة العيارى الكرونيكور في برنامج "راف ماج" على "راديو إي أف أم" التونسي، إن ما أعلنته عائشة عطية ليس إلا حملة توعوية خاصة بالنساء العازبات.

وأوضحت أن هناك معلومات شبه مؤكدة تقول إن عائشة عطية شاركت في حملة خاصة بالأمهات العازبات والرضع الذين يولدون دون سند عائلي.