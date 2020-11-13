شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى وصلاح عبدالله وأمير طعيمة يساندون محمد صلاح بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم عدد من النجوم من بينهم الفنان نبيل الحلفاوي وصلاح عبدالله والشاعر أمير طعيمة، اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، المحترف في صفوف ليفريول الإنجليزي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وغرد الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "ألف سلامة لمحمد صلاح ولإبراهيم فايق، إن شا الله خير، صلاح لا يعانى من أعراض، فإن كانت النتيجة إيجابية تمر بلا معاناة إن شاء الله". وأصيب الإعلامى إبراهيم فايق بجلطة رئوية نقل على إثرها إلى المستشفى.

بينما قال الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمى على إنستجرام: "ربنا يشفيك ويخليك لينا.. ولكل عشاق الكورة.. وياخُد الملعونة كورونا من كل أرجاء المعمورة.. دعواتكم لفخرنا وفخر مصرنا.. محمد صلاح"، فيما كتب الشاعر أمير طعيمة عبر تويتر:"ألف سلامة عليك يا أبو مكة".

وأصدر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بيانا رسميا، بخصوص تطورات إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا. وقال البيان: "تم إجراء مسحة ثانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزى، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة بإصابة النجم الكبير بفيروس كورونا، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بذلك، واتباع البروتوكول الطبى العالمى اللازم للحالة بمعرفة الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى".

كانت المسحة الأولى قد ظهرت نتيجتها إيجابية، إلا أن الاتحاد المصرى لكرة القدم قرر اجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة، حيث تلقى حالة إصابة النجم الكبير اهتماما كبيرا من الاتحاد على جميع المستويات.

ويتمتع نجم مصر بروح معنوية عالية إضافة إلى أن أيا من عوارض الإصابة المعتادة لم تظهر عليه، فيما تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع الدكتور كيم موكسن رئيس الجهاز الطبى لنادى ليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول.











