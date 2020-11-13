شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج: "بغسل المواعين والهدوم لنفسى وتعلمت الطبخ وقت كورونا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان محمد فراج، عن بداية ظهور فيروس كورونا، قائلا: "وفى وقت كورونا لقيت نفسى شخص ملتزم جدا، ودخلت المطبخ لأنى بحبه وأتعلمت وقتها الطبخ بس للحاجات البسيطة اللى تساعدنى فى اليوم نفسه، لكن أنا أصلا بحب المطبخ وبغسل المواعين وهدوم لنفسى لأنى عايش لوحدى".

وأضاف فراج، خلال لقائه بصحبة منى زكى فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى ، المذاع على CBC: "خليت نفسى أبقى ملتزم فى وقت كورونا من خوفى على نفسى وعلى أهلى أكتر لأن أنتى بتشوفى الوعى عند الناس ضعيف، والأعداد بتزيد فى العالم كله، وكويس أنى قدرت التزم لأن أنا شخص مش بحب القعدة، ولكن التزمت لخوفى على أفراد عائلتى".

















فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامى منى الشاذلى، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.