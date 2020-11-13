شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: ولادى بيساعدونى ما عدا الصغير بلطجى وممكن يهزقنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة منى زكى: "ربنا رزقنى بـ3 أطفال كفاية عليا، وأنا ولادى لما بطلب منهم حاجة بيساعدونى وانما الحاجات اللى تخصهم مش بيعملوها أوى، ماعدا الصغير بلطجى رسمى".

وأضافت منى زكى خلال استضافتها بصحبة محمد فراج في برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على CBC: "أنا بحب أزرع جدا وكل الأطفال بتحب كده برده فكان ولادى بيساعدونى عادى ولو أن فى ناس اتضايفت منى وبيقولو بتشغل ولادها".

وتابعت: "أنا أم شديدة وشوية حازمة وخليت بنتى تعمل كل حد من ولادى يعمل حاجته لنفسه، بس برده زى ما قلت ما عدا الأخرانى عشان لو لقيتوه بيهزقنى، ومش عارف أعمل عليه كنترول خلاص، وطاقتى خلصت مع اللى قبله".





















وفيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامى منى الشاذلى، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.







































