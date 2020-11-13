شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تكشف عن إنجاب مصطفى خاطر أول طفل له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما كشفت النجمة منى زكى خلال استضافتها بصحبة محمد فراج في برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة CBC، بأن الفنان مصطفى خاطر رزق بطفله الأول. وقال الفنان محمد فراج خلال استضافته مع منى زمى ببرنامج "معكم": "كنت حابب إنى أعمل مكياج فى فيلم "الصندوق الأسود" يكون غريب شوية، وأن لو حد وقف قدامك تبقى عاوزة يمشى عشان شكله مخيف وفى نفس الوقت يكون طبيعى، زى ما بنشوفه في الحوادث وأنا فعلا عاوز أشكر الماكير جدا".





















فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامى منى الشاذلى، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.







































