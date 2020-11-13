شكرا لقرائتكم خبر عن ستاسى شرودر تتألق بـ"الأسود" فى أحدث ظهور لها بلوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة ستاسي شرودر، التي اشتهرت من المسلسل التلفزيوني الواقعي "Vanderpump Rules" في أحدث ظهور لها خلال توجها إلى حضور اجتماع في لوس أنجلوس بعد مرور 5 أشهر من إعلان حملها لأول مرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهدت عارضة الأزياء العالمية البالغة من العمر 32 عامًا في إطلالة أنيقة، مرتدية ملابس سوداء إلى جانب حذاء رياضي أبيض غير رسمى، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد كلوي بورجوندي بنية اللون.

وحاولت المؤلفة، مضيفة البودكاست، إخفاء بروز ملامح حملها من خلال ملابسها السوداء، كما صففت شعرها على شكل موجات، وكانت تحمل في يديها ملفا ربما تستخدمه خلال الاجتماع.

وفى يونيو الماضى، ذكرت تقارير صحفية أجنبية، أن ستاسي شرودر تنتظر مولودها الأول من حبيبها آنذاك بو كلارك، فيما أكد الزوجان هذا الخبر في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وكانت ستاسي شرودر بو كلارك يخططان لحضور حفل زفاف فخم في شهر سبتمبر بروما، إلا أن جائحة كورونا المستجد وحظر الاتحاد الأوروبي على المسافرين الأمريكيين أفشل هذه الخطط.