منى زكى: "بدأت تمثيل بعمر 13 سنة ومقدرتش أشتغل حاجة تانية"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علقت الفنانة منى زكى، عن شعورها بعد غياب 4 سنوات عن السينما، قائلة: "لما قعدت بعيد كتير عن الشغل بكون مضايقة وصعبانة عليا السنين لما تعدى من غير ما أعمل شغل، وبيوحشنى شغلى أوى، لأنى أتربيت على الشغلانة وأنا أبتديت اشتغل فيها من وأنا عندى 13 سنة لغاية النهاردة، وحاولت أعمل أى حاجات تانية في الحياة ولكن لم أحب ذلك".

قال الفنان محمد فراج: "أنا حسيت أن ربنا بيكافئنى لأن أول مرة أقف مع منى زكى فى فيلم "الصندوق" الأسود وكمان بعدها أصور مسلسل "تقاطع طرق"، وقلت ده كرم كبير من ربنا وأتحمست جدا لأنها أكتر ممثلة ونجمة اشتغلت معاها واستمتعت بالشغل ده لأن لديها كم من الاحترافية فى الشغلانة لا توصف.

وأضاف محمد فراج بصحبة منى زكى فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على CBC: "لما تشتغلى مع منى زكى ولا هتحسى ولا هتشوفى النجومية اللى هى فيها ولكن بنشوف واحدة منغمسة فى وسط الشغلانة وبتموت نفسها وبتكون أقل من أى وجه جديد وخايفة وبتعمل أكتر من الناس العادية عشان الشغل".

وقالت منى زكى: "أحنا عشان أول مرة نمثل فكان أول مشهد بداية ما تقابلنا بعض فى الفيلم مش على السلم بره، وده كان مقصود عشان كنت عاوزة يفضل عدم المعرفة وميبقاش فى عيشرة بينا عشان يفضل عندى شوية خيال عن شخصية فراج اللى هى المجهولة، وطول الفيلم مكناش أصحاب".

وعن لحية فراج قال: "أنا مربى دقنى عشان الشخصية اللى هاظهر بيها فى مسلسل "تقاطع الطرق"، وكان فى ناس كتير بتسألنى هى الدقن بتاعتك ولا تركيب ومش عارف أفرح ولا أزعل وأنا مربيها من شهر ديسمبر الماضى".