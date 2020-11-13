شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج: بحب منى زكى وأنا من جمهورها.. والنجمة تداعبه: أتربى على شغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة منى زكى: "أول مرة أمثل أنا ومحمد فراج، وأنا بحبه من وقت قهوة سادة وانبسطت أوى أننا اشتغلنا سوا لأنه موهوب جدا وشايفة أنه بيعمل حاجات مش متوقعة منه، وانبسطت كمان جدا مع مصطفى خاطر".

وأضاف محمد فراج بصحبة منى زكى خلال لقائهما فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على CBC: "الموضوع كان بالنسبة ليا حاجة تانية خالص لأنى بحب أستاذة منى زكى جدا، وأنا أصلا من جمهورها وفرحت إنى هامثل معاها، وداعبته منى قائلة: "أستاذة ومن جمهورى أصله أتربى على شغلى".

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامى منى الشاذلى، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناةCBC ، في تمام الساعة التاسعة مساء.







































