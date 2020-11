شكرا لقرائتكم خبر عن مايسى سميث وهيرفى يخالفان قواعد التباعد البدنى خلال تصوير "It Takes Two" والان مع تفاصيل الخبر

شوهدت الممثلة والمغنية البريطانية مايسي سميث برفقة هيرفي وهما غير ملتزمان بالإجراءات الوقائية للحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد، عند وصولهما إلى تصوير "It Takes Two"، وذلك بعد ساعات من انسحاب الراقصة الروسية كاتيا جونز وشريكتها نيكولا آدامز من برنامج "Strictly Come Dancin" بسبب كورونا.



واجتمع الممثلة والمغنية البريطانية مايسي سميث برفقة الفنان هيرفي معا مؤخرا، حيث شوهدا وهما يتجمعان في انتهاك واضح لقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة الخاصة بالبرنامج، ولم تكن ترتدي مايسي الكمامة لحماية نفسها من فيروس كورونا المستجد.

وأثيرت شائعات كثيرة حول علاقة مايسي سميث وهيرفي في الآونة الأخيرة، وقد تم تصويرهما وهما يغادران استوديوهات Strictly بفارق دقيقة واحدة فقط خلال الأسبوع الماضي، فيما ترددت مزاعم حول وجود قصة حب بينهما.



ورصدت عدسات المصورين نجمي برنامج برنامج "Strictly Come Dancin"، وهما يخرقان قواعد التباعد الاجتماعي في العرض أثناء تصويرIt Takes Two ، بعد ساعات فقط من إبعاد نيكولا آدامز وكاتيا جونز.

وفي الصور التي حصلت عليها " The Sun "، شوهدت مايسي وهيرفي وهم يصلون لتصوير " It Takes Two " معا، على الرغم من مطالبة الحكومة بالحفاظ على مسافة مترين على الأقل لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعدما أصيبت الراقصة الروسية كاتيا جونز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي أجبرها على الانسحاب من برنامج "Strictly Come Dancin" الشهير، كما سيتعين على شريكتها نيكولا آدامز عزل نفسها لمدة أسبوعين أيضًا.

وأعربت الروسية كاتيا جونز عن صدمتها الشديدة بعدما علمت أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية، خاصة أنها لم تظهر عليها أية أعراض، مشيرة إلى أنها أنها لم تختلط مع الآخرين لأنها تعيش بمفردها وتتدرب لمدة تصل إلى 14 ساعة يوميا.