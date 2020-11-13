شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس لـ"سي إن إن" عن منتقدين مهرجان الجونة " ناس سطحية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المهندس نجيب ساويرس، على سؤال انتقاد مهرجان الجونة، قائلا:" الناس دي سطحية وكل من ينتقد لم يحضر المهرجان أو رأى المجهود الذي يبذل، والورش التى يتم عقدها، هوا قاعد في البيت بيشوف فستانين رايحة جاية ويقول مهرجان أزياء".

وأضاف ساويرس، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج شربل يستقبل، أنا شبه متقاعد وأعمل من 4 إلى 6 ساعات في اليوم وأعطي وقت كثير لأولادي ووالدتي ووالدي وأهلي، قائلا:"أحلي مكان جزيرة في الكاربيي ولدي منزل على الرمل والبحر وجمال طبيعي يعطي والغداء المثالي السوشي ولكن أحلي غروب في العالم على نيل أسوان أو الأقصر وبحب السهر".