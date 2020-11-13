قصة خلاف تامر حسني وبسمة بوسيل الذي أوصلهما إلى الانفصال قبل 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، وذلك عبر "ستوري إنستجرام"، وذلك قبل أن تحذف منشورها.

وكتبت بسمة بوسيل، اليوم الجمعة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة... بالتوفيق".

وكان قد شهد العام 2014 حدوث خلاف كبير بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل وصل إلى حد الانفصال، إلا أن الأمر لم يصل إلى الطلاق الرسمي.

وذكرت تقارير صحفية آنذاك، أن تامر حسني انفصل عن زوجته بسمة بوسيل بشكل مفاجئ، ولم يعرف به أحد من أسرة تامر أو أسرة زوجته، وذلك لأسباب لم تتضح، وذلك بعد زواج دام عامين، حسب cnn والعربية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط آنذاك، أن الانفصال "جاء بشكل مفاجئ بين حسني وبوسيل، وقد تم منذ فترة وفي هدوء تام بعد أن اتفق الطرفان على الانفصال، وأكد كل منهما على استمرار علاقة الصداقة والود والاحترام المتبادل بينهما".

وفي منشور له آنذاك عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، نفى تامر حسني وقوع الطلاق رسميا بينه وبين بسمة بوسيل، ولكنه اعترف بوجود بالفعل خلافات بينهما اقتربت من الانفصال.

وكتب: "توضيح هام: في حقيقة الأمر تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة التي اقتربت من الانفصال، ولكن لم يتم طلاق رسمي، ولكن في نهاية الأمر بسمة أم طفلتي، وسواء انفصلنا أم لا، فأنا أحترمها كل الاحترام وسأظل أحترمها مهما كان، ولن أقبل نهائيا التجريح بها أو الافتراء عليها بالشائعات السخيفة، وأرجوكم كفاية كلام في الموضوع ده، دي حياتي وحياتها الشخصية والأصلح لينا ربنا هيختاره".

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وكتب وقتها عبر "فيسبوك": "يا جماعة باركولي أخيرا اتجوزت، اتجوزت بنت طيبة من أسرة كريمة، كانت صديقتنا وتربطنا علاقة عمل فقط، ثم بدأت تتحول بشكل غير مؤكد لي وليها بعد تسليم ألبومها للشركة المنتجة، لكن ما حدش فينا قال للتاني أي حاجة، إضافة إلى كتر الشائعات اللي طلعت علينا".

وأنجب تامر حسني من بسمة بوسيل ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدًا اسمه "آدم".

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