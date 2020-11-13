تامر حسني أوقف ألبومها واشترط عليها الاعتزال.. معلومات عن بسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، عبر ستوري إنستجرام، وسرعان ما حذفت منشورها.

وكتبت بسمة بوسيل، عبر "ستوري إنستجرام": "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة... بالتوفيق".

وإليك أبرز المعلومات عن بسمة بوسيل:

- من مواليد شهر مايو عام 1991، بمدينة القنطيرة بالمملكة المغربية.

ـ شاركت في برنامج المسابقات الغنائي "ستار أكاديمي" في نسخته السادسة.

- وصلت لنهائيات البرنامج محتلة المركز الثاني.

- من بين أغاني بسمة بوسيل التي قدّمتها في حلقات البرنامج: "بص بقى، بتسأل ليه عليا، بالعكس، ما يهمك، خدني معك، ولا داري، يوم ليك ويوم عليك" وغيرها.

- التحقت بكلية الطب في فرنسا قبل خوضها تجربة "ستار أكاديمي"، وتركتها لأجله.

- قدّمت أولى أغنياتها "محال" ثم دويتو مع تامر حسني "متسألنيش" من كلمات أمير طعيمة.

- تزوجت تامر حسني عام 2012 وأنجبت منه ابنتين، تاليا وأمايا، وولدا اسمه آدم.

- أقنع تامر حسني أحد المنتجين بإنتاج ألبوم لبسمة وتم تسجيل بعض أغانيه، لكن بعد زواجه منها، تدخل تامر لعدم طرح الألبوم والفيديو الكليب الذي يجمعهما، وقال عن ذلك إنهما اتفقا قبل الزواج على اعتزالها الغناء.

- قررت بعد ذلك استكمال تعليمها في مجال الأزياء.

- تعمل بسمة بوسيل حاليا "إستايليست" وصممت العديد من الملابس لتامر حسني.

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