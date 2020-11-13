بسمة بوسيل تحذف "ستوري" أعلنت فيه الانفصال عن تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

حذفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، "ستوري إنستجرام" والتي أعلنت فيه انفصالها عن النجم تامر حسني.

وكتبت بسمة بوسيل فيها: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة... بالتوفيق".

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، فى 2012، وأنجب منها ابنتين، تاليا وأمايا، وولدا اسمه آدم.