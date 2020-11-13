"معجبة تحولت لزوجته".. تعرف على قصة حب تامر حسني وبسمة بوسيل قبل الانفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، عبر ستوري إنستجرام، إلا أنها حذفتها بعد أقل من ساعة من نشرها.

وكتبت بسمة بوسيل، عبر "ستوري إنستجرام": "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

وكان تامر حسني روى خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس نوفمبر 2018، وتحدث خلالها عن حياته الشخصية وكيف يتعامل مع المعجبات، وعن قصة حبه لزوجته المغربية بسمة بوسيل، وكيف تعرف عليها.

وكشف حسني عن أنه التقى لأول مرة بزوجته خلال حفله بالمغرب، ضمن مهرجان "موازين"، وأنه التقى بها كإحدى المعجبات، وأطلعته على دفتر صغير احتفظت بصوره داخله، منذ أن كانت صغيرة، مشيرًا إلى أنها كانت تكتب على كل صورة كلمات رومانسية وكأنه زوجها المستقبلي أو حبيبها.





وأضاف النجم تامر حسني، أن زوجته التي شاركت من قبل في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" في موسمه السادس، واحتلت المركز الثاني من بين المتسابقين، كانت تكن له طاقة حب كبيرة قبل معرفتها به، وكانت تحلم بالغناء فقط لكي تتقرب منه.

وعن تعامل زوجته مع المعجبات، أكد أنها تحاول أن تتقبل الجميع؛ إلا أنها في بعض الأوقات تغار وتبدأ تتساءل عن الفتيات اللائي يظهرن بجانبه في الحفلات أو الأفراح، ولكنه يحاول أن يحتوي الأمر، مؤكدا أن "بسمة" تتمتع بذاكرة قوية جدا وتتذكر أغلب المعجبات؛ إذا شاهدتهن أكثر من مرة معه.

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، فى 2012، وأنجب منها ابنتين، تاليا وأمايا، وولدًا اسمه آدم.