بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني.

وكتبت بسمة بوسيل، عبر "ستوري إنستجرام": "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة... بالتوفيق".

يشار إلى أن آخر أعمال تامر حسني أغنية "كرهتني في الحب" والتي طرحتها شركة "روتانا" مؤخرًا عبر قناتها على موقع "يوتيوب".