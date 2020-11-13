"ألف سلامة يا أبومكة".. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح بعد إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، في بيان رسمي له نُشر عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، إصابة النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أن يتم حذف البيان.

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم محمد صلاح بعد إصابته بكورونا، ومن بينهم:-

الشاعر أمير طعيمة والذي نشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة له مع صلاح، وعلّق: "ألف سلامة عليك يا أبومكة".

ونشر الفنان علي ربيع، صورة لصلاح عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، وعلّق: "ألف سلامة وإن شاء الله نهاية كورونا على إيدك".

فيما كتب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألف سلامة لمحمد صلاح ولإبراهيم فايق.. إن شاء الله خير.. صلاح لا يعاني من أعراض.. فإن كانت النتيجة إيجابية تمر بلا معاناة إن شاء الله".

وكذلك أعرب الفنان عمرو محمود ياسين، عن تمنياته بالشفاء العاجل لصلاح، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لنجمنا المصري محمد صلاح الذي أعلن الاتحاد المصري إيجابية المسحة الخاصة بفيروس كورونا.. وخالص أمنياتي أيضا بالشفاء العاجل للإعلامي الرياضي إبراهيم فايق إثر إصابته بجلطة رئوية.. ألف سلامة".

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق شعر اليوم الجمعة هو الآخر بإعياء تم إثره نقله إلى أحد المستشفيات، ولكن التشخيص الذي خضع له أثبت إصابته بجلطة رئوية مفضلين بقاءه في المستشفى، نافيا أن تكون إصابة إبراهيم فايق بكورونا كما أُشيع، موضحا أنه سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة وعمليات مسحة خشية من انتقال الجلطة لأجزاء أخرى بجسده.