علي ربيع لمحمد صلاح: إن شاء الله نهاية كورونا على إيدك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب الفنان علي ربيع، عن تمنياته بالشفاء العاجل للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشر ربيع، صورة لصلاح عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، وعلّق: "ألف سلامة وإن شاء الله نهاية كورونا على إيدك". وكان الاتحاد المصري أعلن مساء الجمعة في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية "فيسبوك"، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل أن يتم حذف البيان ويتم الإعلان عن إصابة ثلاث حالات من جانب منتخبي مصر وتوجو.

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