تراند اليوم : اتهام زوج فاشينستا شهيرة بخيانة الأمانة وسرقة 39 مليون دولار

يواجه رجل أعمال كويتي وزوج فاشينستا مشهورة، ومتهمة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ ”غسيل أموال المشاهير“، تهمة خيانة الأمانة وسرقة ملايين الدولارات التي تخص عائلته، وفق ما ذكره الإعلامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى.

وقال اليحيى في تدوينة عبر حسابه على ”تويتر“: ”إن رجل الأعمال معروض حالياً على النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة خيانة أمانة وسرقة 12 مليون دينار (أكثر من 39 مليون دولار) تخص أموال عائلته“.

وأوضح الإعلامي، الذي لم يكشف عن اسم رجل الأعمال، ”أن هناك عدة قضايا بين الأخير وعائلته بدأت منذ زواجه بالفاشينستا لرفضهم الزواج بها“.

ولم يورد الإعلامي، الذي اعتاد مؤخراً على نشر أخبار استدعاء المشاهير والتحقيق معهم، أي معلومات أخرى، بينما بدأ المعلقون بالتلميح إلى هوية رجل الأعمال وزوجته، زاعمين أنه ”رجل الأعمال عبداللطيف الصراف زوج الفاشنيستا فوز الفهد“، ولم يتثني للشبكة العربية التأكد من ذلك

وفوز الفهد خبيرة تجميل ومدونة موضة، وهي إحدى المشاهير المتهمين بقضية غسيل الأموال التي صدر بحقها سابقاً قرارات احترازية بعد الكشف عن تضخم حساباتها، بينما لا تزال القضية حتى الآن قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

وتزوجت الفهد من رجل الأعمال الثري عبداللطيف الصراف، حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف، في آذار/ مارس الماضي، ورافق زواجها جدل بين رواد مواقع التواصل؛ بسبب قيمة المجوهرات الباهظة التي أهداها لها يوم زواجهما.