مواقع التواصل تنعي وفاة شقيقة الفنان محمد صبحي

نعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان محمد صبحي، في وفاة شقيقته نجوي صبحي، صباح اليوم، بعد ما أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحى، وفاة شقيقته نجوى صبحى، حيث كتب مسئول الصفحة على فيس بوك، "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. الفنان محمد صبحي وأشقاؤه جمال وشريف وسناء وسلوى ومجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم

الغالية نجوى صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة .. العزاء عن طريق الصفحة".

وتضامن بالعزاء نشطاء السوشيال ميديا، عن طريق التعليقات عبر منشور الفنان محمد صبحي بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة.

وستتلقى الأسرة العزاء من خلال الهاتف أو عبر الصفحة الرسمية لمحمد صبحي فقط ولن يقيموا عزاء للفقيدة.

وكان صبحى قد أحيا، ذكرى زواجه السابعة والأربعين، من زوجته الراحلة نيفين حسين رامز.

كما أنه في وقت سابق، كُرم الفنان محمد صبحي في حفل تخرج طلاب جامعة أسلسكا الدولية، وأعرب عن سعادته بتواجده في هذا الحفل الرائع، وبما رآه من طلاب يظهرون كم الاحترام للأساتذة، متمنيا للخريجين أن يكونوا قيمة مضافة في المجتمع.