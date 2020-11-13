أعلنت بسمة بوسيل زوجة نجم الجيل تامر حسني، عن مفاجأة كبرى، وهي إنفصالها عن تامر حسني، بعد زواج دام لمدة 8 سنوات.
وكتبت بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لكل الناس اللي بتبعتلي صوروفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".
وأضافت "بسمة": وأحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلينوبنحضر أوراق الطلاق.
وتابعت: لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع .
يذكر أن، آخر أعمال نجم الجيل الفنان تامر حسني، أغنية "كرهتني في الحب" من ألبوم "خليك فولاذي"، والتي طرحتها شركة "روتانا" مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل تفجر مفاجأة انفصالها عن تامر حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.