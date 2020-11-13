بسمة بوسيل تفجر مفاجأة انفصالها عن تامر حسني

أعلنت بسمة بوسيل زوجة نجم الجيل تامر حسني، عن مفاجأة كبرى، وهي إنفصالها عن تامر حسني، بعد زواج دام لمدة 8 سنوات.

وكتبت بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لكل الناس اللي بتبعتلي صور

وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت "بسمة": وأحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين

وبنحضر أوراق الطلاق.

وتابعت: لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع .

يذكر أن، آخر أعمال نجم الجيل الفنان تامر حسني، أغنية "كرهتني في الحب" من ألبوم "خليك فولاذي"، والتي طرحتها شركة "روتانا" مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".