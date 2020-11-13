بعد قليل .. منى زكي ومحمد فراج ضيوف منى الشاذلي على CBC

تحل النجمة منى زكي والفنان محمد فراج، بعد قليل، ضيوفا على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة CBC.
وتكشف "منى" خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، كواليس فيلم "الصندوق الأسود"، وتعاونها مع محمد فراج.
فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منىزكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وتدور أحداثه حول ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى.
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