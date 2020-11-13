بعد استبعاد لورديانا من كليب الأغنية .. عمر كمال يطرح "أنتي معلمة"

يستعد مطربي المهرجانات عمر كمال و حمو بيكا، لطرح أحدث أغانيهما "أنتي معلمة"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وكان قد أعلن عمر كمال أن أغنية "انتي معلمة"، سيتم طرحها بدون مشاركة الراقصة لورديانا، والتي كان من المفترض

أن تشاركهما خلال الكليب استجابة للجمهور حيث كتب: "استجابة ليكم هانزل أغنية (انتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا .. ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أى حاجة تزعلكم تانى".

وفي نفس السياق، كشفت الراقصة البرازيلية لورديانا خلال تصريحات صحفية، عن سبب استبعادها من الفيديو كليب الخاص بأغنية "انتي معلمة"، لمطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، وجاء ذلك بعدما ظهرت في البرومو الدعائي الخاص بالأغنية.

وقالت "لورديانا": "عمر كمال إستغل التريند الخاص بي لأجل الدعاية لنفسه وللأغنية".