نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع الزعيم عادل إمام من فيلم "خمسة باب"

نشرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
واستعادت "الجندي" ذكريات فيلم "خمسة باب"، حيث نشرت صوراً نادرة برفقة الزعيم عادل إمام، وفؤاد المهندس.
https://www.instagram.com/p/CHiZSZJAtb_/?igshid=teh62nx5dnko
فيلم "خمسة باب" يعد من أهم الأفلامالتي عرضت عام 1983، من بطولة الزعيم عادل إمام، نادية الجندي وفؤاد المهندس وفؤاد أحمد ومن إخراج نادر جلال.
يذكر أن، النجمة نادية الجندي قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من خلال مسلسل "سكر زيادة"مع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكن بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
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