ريهانا على طبيعتها دون ماكياج في عشاء ليلي مع الأصدقاء

رنا صلاح الدين - التقطت عدسات الباباراتزي صورًا لنجمة الغناء الأمريكية ريهانا ببشرة خالية من الماكياج، خلال تناولها العشاء في وقت متأخر ليلة مع الزملاء يوم الخميس.

اختارت المغنية، البالغة من العمر 32 عامًا، أن ترتدي معطفًا ضخمًا من المربعات مع بدلة رياضية بيضاء اللون عندما غادرت مطعم جورجيو بالدي في سانتا مونيكا.

في السياق، استطاعت ريهانا أن تخطف الأنظار بأناقتها المعتادة من خلال اختيار بدلة رياضية مريحة باللون الأبيض الفاتح مع معطف رمادي كبير الحجم. كما نسقت صانعة الأزياء إطلالتها بحقيبة كلاتش من شانيل ملفتة للنظر وكعب أبيض وهي تغادر المطعم بعد الاستمتاع بوجبة إيطالية.

كانت ريهانا قد أطلقت أحدث مجموعاتها من الملابس الداخلية في عرض أزياء مرصع بالنجوم على أمازون برايم في أكتوبر. كما لم يمنع العمل المزدحم لريهانا من شغفها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للجدل.