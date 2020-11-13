هل تتقابل طموحات ميغان ماركل وكيم كارداشيان وجهًا لوجه في المستقبل؟ تقرير

رنا صلاح الدين - ميغان ماركل وكيم كارداشيان على حد سواء لديها أهداف سرية على المدى الطويل من شأنها أن تجلب النساء الأكثر شهرة في العالم وجها لوجه في المستقبل.

ميغان ماركل، التي تركت التمثيل في هوليوود إلى عضوية في العائلة البريطانية المالكة عندما تزوجت هاري في عام 2018، ربما كانت تضع نصب عينيها "البيت الأبيض".

هناك تكهنات وشائعات بأن زوجة الأمير هاري وزوجة كاني ويست يحملان الطموحات السرية نفسها للتفوق السياسي، حيث يقال إنهما تستعدان للحصول على مكان في البيت الأبيض في عام 2024، وهو ما من شأنه أن يجعلهما وجها لوجه في الانتخابات.

من ناحيتها، رفض ممثلو ميغان هذا الادعاء، قائلين إنه ليس لديها خطط حالية. لكن الخبيرة الملكية كاتي نيكول تعتقد أن دوقة ساسكس قد تركض في وقت ما تجاه البيت الأبيض. كما أشارت أنها كانت مترددة في التخلي عن جنسيتها الأمريكية، لأن ذلك يعني التخلي عن طموحات البيت الأبيض.

وأضافت الخبيرة كما أن طموحاتها السياسية ليست سرًا بين أصدقائها. لقد سمعت أن البيت الأبيض كان هدفها النهائي".

في السياق ذاته، تدرس حاليًا نجمو "مواكبة كارداشيان" البالغة من العمر 40 عامًا - التي صعدت إلى الشهرة من خلال برنامج الواقع ومنذ ذلك الحين انشأت شركات بملايين الجنيهات - لتكون محامية وتتبرع بالملايين للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى العمل على قضايا تشمل التشرد وإصلاح السجون.

حتى أنها زارت البيت الأبيض في عام 2019 لإقناع دونالد ترامب بنجاح بمنح الرأفة لتاجرة مخدرات سابقة اليس جونسون.