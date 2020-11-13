عمر كمال: رغبة الجمهور أهم من رغباتنا الشخصية

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان عمر كمال من خلال صفحاته على السوشيال ميديا، إنه قرر برفقة زميله الفنان حمو بيكا استبعاد الراقصة البرازيلية لورديانا من فيديو كليب أغنيتهم الجديدة "انتي معلمة"، حيث كتب: "استجابة ليكم هانزل أغنية انتي معلمة، من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا.. ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

وفِي تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، قال الفنان عمر كمال إن رغبات الجمهور أهم من رغبات الفنان الشخصية، مشيرا إلى أنه وحمو بيكا كانوا يريدون أن تكون الراقصة لورديانا بطلة الفيديو كليب الخاص بالأغنية، ولكن الجمهور رفض، وهذا جعلنا نأخذ قرار بالإستغناء عنها في الكليب.

وأوضح عمر كمال رؤيته في أنه يرى أن الجمهور هو الوجهة الذي يسير عليها الفنان، وإذا قام بعمل شئ دون موافقتهم سيكون نتيجتها الفشل، لأنهم السبب الأول في النجاح بعد ربنا.

وأوضح عمر أن الكليب سيطرح في خلال الأيام القليلة المقبلة، وتمنى أن تنال فكرته إعجاب الجمهور، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يقدم شئ يجعل الجمهور يغضب عليه.

يذكر أن مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا كانوا نشروا فيديو عبر صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا وهما يغنون أغنية "انتي معلمة" وكانت تقوم لورديانا بالرقص عليها، وهو ما أثار جدلا واسعا، جعله يقرر أن يتم استبعادها من الفيديو كليب.