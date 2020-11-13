شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: قدمت أعمالا فنية أفخر بها وسعيد بتكريمى بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عزت العلايلى، إن تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى يحمل معانى كثيرة، والتقدير لا يعادلة أى شىء آخر، مضيفا أن المهرجان كان على مستوى عالى من النجاح والقائمين عليه كانوا على مستوى المسئولية.
وأضاف العلايلى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة mbc مصر، الذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن أبرز الأعمال التى يفخر بها والتى تعد نقاط مضيئة فى مسيرته الفنية ويفخر بها مثل أفلام "الطريق إلى إيلات، والأرض، والطوق، والسقا مات".
كان قد كرم مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 36، والتى تحمل اسم الفنان عزت العلايلي ، ويرأس المهرجان الناقد الأمير أباظة، باقة من الفنانين خلال حفل ختام المهرجان، حيث تم تكريم الفنان عزت العلايلى الذى تحمل الدورة اسمه وتسلم تمثال عروس البحر، كما تم تكريم المخرج الإسبانى مارك سيرينا، وكذلك تم تكريم داود أولاد السيد، ومدير التصوير محسن أحمد ، والفنان صلاح عبد الله، كما تسلمت الفنانة كارول سماحة درع تكريم عن بلدها لبنان .
وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة ايناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق ، الفنانة إلهام شاهين ، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.
وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، عن الجوائز، حيث حصد الفيلم اليوناني "باري"، في مسابقة الأفلام الطويلة جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "نافذة علي البحر".
وذهبت جائزة يوسف شاهين افضل مخرج "سيا ماك اعتمادى" عن الفيلم اليونانى بارى، فيما ذهبت جائزة نجيب محفوظ افضل سيناريو "لويس مويا ريجرادو" عن الفيلم الاسباني "نافذة على البحر".
وحصد الفنان ربيع جليم جائزة أفضل ممثل عن الفيلم المغربي "اللكمة"، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة اللبنانية "كارول سماحة" عن فيل "بالصدفة" مناصفة مع "ايما سواريز" عن فيلم "نافذة على البحر".
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