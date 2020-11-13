شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: قدمت أعمالا فنية أفخر بها وسعيد بتكريمى بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عزت العلايلى، إن تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى يحمل معانى كثيرة، والتقدير لا يعادلة أى شىء آخر، مضيفا أن المهرجان كان على مستوى عالى من النجاح والقائمين عليه كانوا على مستوى المسئولية.

وأضاف العلايلى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة mbc مصر، الذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن أبرز الأعمال التى يفخر بها والتى تعد نقاط مضيئة فى مسيرته الفنية ويفخر بها مثل أفلام "الطريق إلى إيلات، والأرض، والطوق، والسقا مات".