كلوي كارداشيان "متأكدة بنسبة مليون بالمئة" أنها تحب تريستان تومسون

رنا صلاح الدين - تقاتل كلوي كارداشيان مشاعرها حيث كشفت في الموسم التاسع عشر من مواكبة عائلة كارداشيان أن صديقها السابق تريستان تومسون لا يزال يحبها بينما قالت إنها مليون بالمائة" تحبه ولكنها ليست "في الحب" "معه.

في الحلقة التي تحمل عنوان Love Lockdown، ظهر نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA معبرًا عن مشاعره أمام العائلة والأصدقاء وقال إنه "مغرمًا بعمق بنجمة تليفزيون الواقع.

تم بث الحلقة عندما لغت كلوي متابعتها السابقة على إنستغرام لصديقها بعد مقابلة أذيعت لصديقة تومسون السابقة لارسا بيبين، تحدثت فيها عما إذا كان قد خان كلوي معها.

قال تريستان لصديقتهما مليكة حق"أريد استعادة طفلتي. أريد استعادة ملكتي".

من ناحية أخرى، اعترفت كلوي بأنها كانت تريد "نهاية سعيدة" لحكايتها، لكنها كافحت مع فكرة استعادة والد ابنتها ترو البالغة من العمر عامين. كما يبدو أنها لا تزال مستاءة من خيانة تريستان لها عندما كانت حاملا مع صديقة العائلة جوردين وودز.