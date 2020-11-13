فضل شاكر يكشف عن رأيه في حفلات الأونلاين.. أعرف قال ايه

رنا صلاح الدين - أطل المطرب اللبناني على جمهوره أمس الخميس، وذلك من خلال لايف قام ببثه عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهر فضل في اللايف وكان لديه حرص على مجاوبة جمهوره في كل الأسئلة التي سألوها له، فمثلا منهم من قال له أنه يريد مقابلته، وهنا رد فضل شاكر وأخبره أنه مستعد لاستقباله في أي وقت، وهو الأمر الذي جعله يكشف عن مكان إقامته في وطنه لبنان، حيث أنه يعيش في مخيم "عين الحوة".
وكشف شاكر خلال اللايف عن رأيه في الحفلات الأونلاين، الذي قام عدد من الفنانين بتقديمها خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا، وقال أنها لا تحقق الهدف المرجو منها، واعتبرها وسيلة تحايل من الفنان على جمهوره.
ورد شاكر على سؤال أحد معجبيه بخصوص الديو الذي كان من المفترض أن يقدمه برفقه مواطنه المطرب مروان خوري، وأوضح أنه أرسل له مرارا ولكنه لم يجاوبه.
يذكر إن الفنان فضل شاكر تم تبرئته في قضية قتل جنود الجيش اللبناني، ويحاول جاهدا أن ينهي كل قضاياه حتى يستطيع أن يعود لحياته الطبيعية مرة أخرى.
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