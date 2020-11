كيندال جينر تكشف سرها في التغلب على حب الشباب

رنا صلاح الدين - في مقطع فيديو جديد لـ Vogue، ناقشت عارضة الأزياء كيندال جينر صراعها المستمر منذ سنوات مع البشرة المعرضة لحب الشباب وكيف استطاعت الحصول على بشرة صافية إلى الأبد.

وبحسب ما قالته نجمة The Keeping Up With the Kardashians للعناية بالبشرة أنها استوحت العلاج من تجربتها الخاصة مع حب الشباب، والتي قالت إنها أصبحت مشكلة عندما بلغت 14 عامًا. ووصفت كيندال الأمر قائلا، "إنه مجرد شيء شعرت به بوضوح كنت بحاجة للتخلص منه".

وأوضحت: "كنت أحاول اكتشاف سبب تكسير بشرتي لفترة طويلة". "هل كانت هرمونات؟ هل كانت ما أتناوله؟ هل أعاني من حساسية تجاه شيء ما؟ هل أستخدم منتجات خاطئة؟ "

ثم فكرت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا في كيفية تأثير نظامها الغذائي على مظهر بشرتها. قالت كيندال إنها "قررت التوقف عن تناول منتجات الالبان"، لكن "ليس تمامًا"، لأنها بشر بعد كل شيء! واعترفت قائلة: "أنا أحب الجبن لذلك يصعب عليّ مقاطعته".

شاركت هذا التغيير في وجباتها (بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء)، حيث تؤكد "لقد ساعدني كثيرًا بصدق".