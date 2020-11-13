شيري عادل تتسبب في أزمة لدرة.. أعرف السبب

رنا صلاح الدين - رشحت الفنانة شيري عادل للمشاركة في المسلسل الجديد، الذي تعاقدت للقيام ببطولته الفنانة التونسية درة لتخوض به السباق الرمضاني المقبل، والذي تتعاون خلاله مع المؤلف أمين جمال، والمخرج أحمد حسن، ويشارك في بطولته الفنان شريف سلامة.

ووضعت شيري عادل درة في أزمة، وذلك لقيامها بالإعتذار عن المشاركة في المسلسل.

وعلم موقع الخليج 365 السبب في ذلك، حيث أكدت مصادر مقربة من شيري عادل، أنها تريد خوض السباق الرمضاني في عمل قائم على البطولة المطلقة لها.، وهو الأمر الذي جعل تعتذر عن المسلسل.

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وتابعت مصادرنا وأكدت أن شيري عادل تقرأ أكثر من سيناريو في الوقت الحالي، لاختيار عمل تطل به على جمهورها في موسم رمضان، ولكنها حتى كتابة هذه السطور لم تستقر على أيا منهم.

وعلى جانب أخر تستعد شيري عادل للبدء في تصوير فيلم جديد، يحمل عنوان "باب السما"، وهو تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمود كامل.

يذكر أن شيري عادل أطلت على جمهورها مؤخرا من خلال إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، حيث أنها عرضت مؤخرا وحققت نجاح ملحوظ في الشارع المصري.