جيجي حديد تحتفل بعيد ميلاد والدة صديقها زين مالك

رنا صلاح الدين - تحتفل عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني، جيجي حديد بعيد ميلاد والدة حبيبها ووالدة طفلتها المغني المعروف زين مالك لتظهر مدى تماسك الأسرة والروابط القوية التي تربط بينهما.

هنأت جيجي حديد تريشا مالك وتمنت لها عيد ميلاد سعيد، وذلك في رسالة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الجتماعي أنستجرام، وأثبتت مدى قربهما من عائلتيهما، حتى لو انفصلا بآلاف الأميال!

جيجي

كتبت جيجي لمتابعيها البالغ عددهم 60 مليونًا، ونشرت كعكة عيد ميلاد كاملة بالشموع، وكتبت: "الاحتفال بوالدة مالك لليلة الماضية، نحن نحبك أتمنى لك أفضل عام".

ليس من الواضح ما إذا كانت الثنائي قد احتفلت شخصيًا مع تريشا، أو ما إذا كان لديهم احتفالات خاصة بهم في الولايات المتحدة، حيث إن العديد من العائلات لا تزال بغير اتصال مادي بسبب الوباء المستمر.