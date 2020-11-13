هل تتزوج سارة فيرجسون والأمير أندرو مرة أخرى؟

رنا صلاح الدين - سارة فيرغسون والأمير أندرو مطلقين منذ عام 1996، بعد عشر سنوات من الزواج. ورغم ذلك لم يمنعهما الانفصال والطلاق الآن في أن يصبحان صديقين حميمين للغاية وقد أطلقا على أنفسهما لقب "أسعد زوجين مطلقين في العالم".

في الواقع، أصبح دوق ودوقة يورك متقاربين جيدًا لدرجة أنهما يعيشان الآن في رويال لودج في في وندسور. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بالوقت الحالي. هل يتزوجان مرة أخرى؟

اندرو

في حديثها إلى ديلي ميل في عام 2018، أجابت سارة عن السؤال: "لقد سالني الكثير من الناس عن ذلك، لكننا سعداء جدًا بالطريقة التي نحن عليها الآن. نحن نستمتع بصحبة بعضنا البعض؛ نسمح لبعضنا البعض بالازدهار. أعرف أنها تبدو وكأنها قصة خرافية ولكن هذا ما نحن عليه الآن ".

وتابعت: "كان يوم 23 يوليو 1986 أسعد يوم في حياتي. أندرو هو أفضل رجل عرفته. ما يفعله لبريطانيا لا يصدق؛ لا أحد يعرف مدى صعوبة عمله من أجل بلاده.