شقيقة ميغان ماركل تحثها على الاعتذار عن صور "غير لائقة"

رنا صلاح الدين - حثت سامانثا ماركل الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل على الاعتذار عن صورها التي نشرت يوم الأحد والتي وصفتها بأنها "غير ملائمة".

قامت ميغان ماركل، 39 عامًا، والأمير هاري، 36 عامًا، بزيارة مقبرة لوس أنجلوس الوطنية لإحياء ذكرى الأحد ونشرت صورًا لهذه اللحظة.

تغيب دوق ودوقة ساسكس عن الاحتفال السنوي في النصب التذكاري في لندن، بعد أن بدأ الثنائي حياة جديدة في كاليفورنيا بعد تنحيهما عن العمل كأفراد من العائلة المالكة. وضع الزوجان الزهور التي قطفتها ميغان من حديقتهما عند مقابر اثنين من جنود الكومنولث، أحدهما خدم في سلاح الجو الملكي الأسترالي والآخر من المدفعية الملكية الكندية.

لكن سامانثا ماركل وصفت الصور بأنها "غير لائقة".

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قالت السيدة ماركل في حديثها لـ talkRADIO: "أعتقد أن أكثر ما يلفت الانتباه في أي يوم ذكرى ليس مهمًا فقط لتذكر أولئك الذين ضحوا ولكن للتذكير بأن الحياة ثمينة وقصيرة وعلينا بالتأكيد أن نشكرهم.

وأضافت موجهة حديثها إلى أختهاa "اغتنم اليوم، واغتنم اللحظة، واعتذر وقم بالتصالح مع أولئك الأحياء الذين قدموا لنا الكثير لأننا بعد كل شيء، نحن محدودون.

سألها مقدم البرنامج دان ووتون: "هل ستدعوها للاعتذار؟ " تابعت السيدة ماركل: "بالتأكيد.كان كل هذا مروعًا وأعتقد أنه كان يجب القضاء عليه في مهده.

وكان الزوجان الملكيان قد وضعوا إكليلًا من الزهور على مسلة في المقبرة وعليه لوحة كتب عليها "تخليدًا لذكرى الرجال الذين قدموا حياتهم دفاعًا عن وطنهم".