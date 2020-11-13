شاهد.. صورة نادرة تجمع محمود عبد العزيز مع محمود ياسين

متابعة بتجــــــــــــرد: بالتزامن مع ذكرى رحيل النجم المصري محمود عبد العزيز، نشرت الفنانة المصرية، رانيا محمود ياسين، الخميس، صورة نادرة لراحلان والدها و محمود عبد العزيز عبر حسابها على “إنستغرام”.

وكتبت “هكذا أنتم في الجنة الآن بإذن الله، الله يرحمكم ويغفر لكم ويسعدكم في جنات النعيم يارب، كما أسعدتم الناس بفنكم الراقي، اللهم اجعلهم ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، أبي الغالي و أونكل محمود عبد العزيز التي تحل ذكراه الرابعة في جنات النعيم”.

هذا وتحل، اليوم الخميس، الذكرى الرابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل يوم 12 نوفمبر 2016.