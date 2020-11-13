نوال الكويتية تبدأ تسجيل أغنيات ألبومها الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأت الفنانة نوال تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المتوقع أن يرى النور ديسمبر المقبل أو بداية العام الجديد على أقصى تقدير.

وتقضي أم حنين أغلب وقتها في الاستديو بمعية زوجها الملحن مشعل العروج الذي يتولى مهمة الإشراف العام على أعمال نوال الغنائية، ومن المتوقع أن يشهد الألبوم تعاون نوال مع نخبة من نجوم الكلمة واللحن.

وطرحت نوال في الساعات الماضية، أغنية وطنية بعنوان “عز الكويت” تحمل توقيع الشاعر صياح ابو شيبة ومن الحان ضاري المسيليم وتولى مهمة التوزيع عادل الفرحان.

وكانت نوال طرحت قبل فترة أغنية “حب السعودي”، من كلمات سداح العتيبي ومن الحان المسيليم وتوزيع عادل الفرحان، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي في شهر سبتمبر الماضي.