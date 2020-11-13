عيسى المرزوق يطرح “مسا الرمان” باللهجة المصرية

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنيته الجديدة “مسا الرمان” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “مسا الرمان” باللهجة المصرية من كلمات ايهاب عبدالعظيم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

وتأتي هذه الأغنية بعد سلسلة نجاحات حققها عيسى المرزوق من خلال العديد من الأغنيات أبرزها ”قنابل”، و”ثامن عجيبة”، و”اخر حبه”، و”تعبت حيل”، و”فوبيا”، وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن عيسى المرزوق يعتبر من أبرز النجوم الشباب على الساحة الغنائية الخليجية ويتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء البلدان الخليجية والعربية.