أحمد ابراهيم في أزمة صحية: الألم رهيب ولا يوصف!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الموزع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم، طليق الفنانة أنغام، عن تعرّضه لأزمة صحية بسبب استخفافه بحالة مرضية عانى منها.

ونشر على حسابه على “فايسبوك” صورة يده ملفوفةً بالقماش الطبي، معلقاً عليها بقولها: “الحمد لله جالي خراج في ايدي والالم رهيب لا يوصف سواء قبل او بعد التنضيف وبسبب اهمالي لنفسي وسكوتي الموضوع كبر معايا وبشتغل دلوقتي وانا موجوع، محدش يعمل زيي ويجي على نفسه كل ما تنجز بدري ترتاح. بشكر حبيبي مصطفى اصلان انه كان معايا”.

نفيد بالذكر أن الفنانة أنغام انفصلت عن أحمد ابراهيم في مارس الماضي، بعد أن شهدت علاقتهما العديد من الخلافات، خاصةً بعدما قرر أحمد إبراهيم، توجيه الشكر إلى زوجته الأولى ووصفها بالعظيمة، وهو ما آثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.