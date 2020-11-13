كارمن سليمان تكشف خطواتها الفنية المقبلة

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت النجمة المصرية كارمن سليمان اعتزامها تقديم ألبوم خليجي كامل خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من شعبيتها في عدد من البلدان العربية.

وقالت كارمن سليمان، إنها مشغولة حالياً بالتحضير لعدد من الأغاني المصرية المنفردة، ولكنها تضع خطوة تقديم ألبوم خليجي في الحسبان، بحسب قولها، ولكنها أرجأت هذه الخطوة لحين طرحها الأغاني المنفردة المتعاقدة عليها مع إحدى شركات الإنتاج.

نفيد بالذكر أن كارمن سليمان طرحت مؤخرًا كليب “لينا رقصة” الذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي وطرحتها كارمن سليمان في قالب غنائي إيقاعي، وهي من إنتاج زوجها الفنان المصري مصطفى جاد.