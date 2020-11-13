كارول سماحة “أفضل ممثلة” عن “بالصدفة”: “تكريم لجميع فناني ومبدعي لبنان”

متابعة بتجـــــــــــرد: اختُتمت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وحصدت النجمة اللبنانية كارول سماحة، جائزة “فاتن حمامة” كـ”أفضل ممثلة” عن فيلمها السينمائي “بالصدفة”، وسلّمتها الجائزة الفنانة القديرة إلهام شاهين.

وعبّرت سماحة خلال كلمتها التي أعقبت تكريمها عن شعورها بالفخر لتكريمها في بلدها الثاني مصر، التي عاشت فيه نحو سبع سنوات، موضحة أن هذا التكريم يعد تكريماً لجميع فناني ومبدعي لبنان الذين يحاولون أن يقدموا صورة وطنهم الصحيحة خلال الأعمال الفنية والإبداعية.

وحرصت سماحة على توجيه الشكر لجميع العاملين بفيلم “بالصدفة” الذي استطاع أن يحقق هذا النجاح بإمكانات بسيطة للغاية.

وكانت سماحة أكدت خلال ندوتها التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان، أن فيلم “بالصدفة” يعد تجربة مهمة في مشوارها الفني، حرصت خلاله على أن تظهر كممثلة فقط وليست فنانة، حتى لا يربط المشاهد بين شخصيتها في الفيلم وكارول الفنانة.

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“بالصدفة” فيلم لبناني من إخراج باسم كريستو، تأليف كلوديا مرشيليان بطولة بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان.

وتدور قصته حول الوجه الآخر لمدينة بيروت من خلال حياة العشوائيات، حيث تدور الأحداث حول رجل أعمال ناجح يعمل في وسائل الاتصال تنقلب حياته رأساً علي عقب بعد سرقة حقيبته ويقرر اللحاق باللص حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة وهناك يقابل عالم آخر ويقع في حب شقيقة اللصة التي سرقت حقيبته.

يذكر أن سماحة أعلنت أخيراً عن تحضيرها أغنيتين باللهجة المصرية، سجلتهما في أحد الأستوديوات المصرية، ومن المقرر أن تطرحهما خلال الفترة المقبلة.