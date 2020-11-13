“الأصدقاء” يجتمعون من جديد.. والموعد قريب جدًا!

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن عودة “الأصدقاء” FRIENDS إلى الشاشة باتت قريبة إذ أعلن أحد أبطال العمل ماثيو بيري من خلال حسابه عبر “تويتر” أنه تم تحديد موعد إطلاق Friends في الأول من آذار / مارس 2021 مشيراً إلى أن العام المقبل سيكون مزدحماً.
وأكّد موقع “فوكس نيوز” الخبر بالإعلان عن أن موعد العرض سيكون في أوائل العام 2021 مستنداً إلى تصاريح لمارتا كوفمان، كاتبة سيناريو المسلسل، التي أكّدت أن التأجيل حصل بسبب جائحة كورونا بحيث أن تسجيل الحلقات يتطلّب حضوراً مباشراً للجمهور.
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