شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تصور "هجمة مرتدة" لمدة 15 ساعة يومياً بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة هند صبرى مشاهدها فى مسلسل "هجمة مرتدة" لمدة 15 ساعة فى اليوم، ويكثف المخرج أحمد علاء عدد ساعات التصوير لفريق العمل للانتهاء من كافة المشاهد هناك، وتعود هند من دولة صربيا بعد أسبوع لاستكمال المشاهد الداخلية فى الديكورات الرئيسية بالعمل، ومن المقرر عرض العمل فى موسم دراما رمضان المقبل.

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

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ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

وتعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف، بينما كان آخر أعمالها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحقق إيرادات وصلت إلى 104 ملايين جنيه.