شكرا لقرائتكم خبر عن النجم هارى ستايلز يتصدر غلاف مجلة "فوج" مرتديا فستانا وتنورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر المغني البريطاني هاري ستايلز، غلاق عدد شهر ديسمبر من مجلة "فوج"، حيث ظهر في إطلالة غريبة مرتديا أزياء من تصميم خوتشي دانتيل متدرج على الطراز الفيكتوري.

وظهر هاري ستايلز وهو ينفخ في بالون أزرق اللون، مرتديا جاكت أسود فوق فستان طويل على غلاف مجلة "فوج"، متحدثا عن ميوله نحو الملابس والإكسسوارات التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها "أنثوية".



هاري ستايلز يتصدر غلاف مجلة فوج

وقال الفنان العالمي ستايلز: "من المثير حقًا هو أن كل هذه الخطوط هي مجرد نوع من الانهيار. عندما تزيل عبارة "توجد ملابس للرجال وهناك ملابس للنساء"، بمجرد إزالة أي حواجز، من الواضح أنك تفتح الساحة التي يمكنك اللعب فيها".

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وتابع: "أذهب إلى المتاجر أحيانًا، وأجد نفسي أنظر إلى ملابس النساء معتقدا أنها مذهلة إنه مثل أي شيء - في أي وقت تضع فيه حواجز في حياتك، فأنت تقيد نفسك فقط. هناك الكثير من البهجة في اللعب بالملابس لم أفكر مطلقًا كثيرًا في معنى ذلك - لقد أصبح مجرد جزء ممتد من إنشاء شيء ما".



هاري ستايلز بملابس نسائية

وبعيدا عن الأزياء والموضة في حياة هاري ستايلز، فإنه من أبرز المشاهير الأمريكيين الذين يجاربون العنصرية في الولايات المتحدة، فقد شارك في وقت سابق، بالمظاهرات المناهضة للعنصرية التي خرجت بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة في ولاية مينيسوتا، وظهر هاري ملتزما بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، حيث دعا إلى العدالة بشأن مقتل فلويد وهو غير مسلح ومكافحة العنصرية.



الفنان هاري ستايلز